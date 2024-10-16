Сторонники Бакальчука и Ким столкнулись на складе в Шушарах

Сторонники Владислава Бакальчука пытаются пройти на склад Wildberries в Шушарах. Об этом пишет «Фонтанка».

При этом люди его бывшей жены Татьяны Ким пытаются остановить пришедших.

Татьяна Ким заявила, что проникновение сторонников ее бывшего мужа на объект будет расцениваться как незаконный. При этом генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов заявил, что компании Ким «Wildberries» принадлежит только участок, на котором построен склад, а сами помещения находятся в собственности «ВБ Девелопмент». На место происшествия вызвали полицию. Обстановка остается мирной.

14 октября принадлежащая Владиславу Бакальчуку компания подала к нему иск на 37,1 млрд рублей.

12 октября основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) обвинила бывшего мужа Владислава и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей. Ким отметила, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Она заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.

Ранее Кадыров объявил кровную месть сенатору и двум депутатам после стрельбы у Wildberries.