В МЭА спрогнозировали обвал цен на нефть к 2050 году

К 2050 году нефть может подешеветь до $25 за баррель, если действия правительств будут соответствовать целям по сокращению выбросов в энергетическом секторе до нуля к середине века. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

В сценарии, основанном на текущей политике правительств, мировой спрос на нефть достигнет рекордных значений в ближайшие шесть лет. На пике он составит чуть менее 102 млн баррелей в сутки (б/с).

После 2030-го спрос на энергоноситель начнет снижаться и к 2035 году вернется к показателям 2023-го в 99 млн б/с, в основном из-за снижения спроса со стороны транспортного сектора по мере увеличения использования электромобилей. В текущем сценарии, цены на нефть снизятся до $75 за баррель в 2050 году.

Накануне стоимость нефти Brent опустилась ниже $75 впервые с начала октября.

Ранее нефтяному рынку предрекли профицит в этом году.