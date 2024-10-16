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Глава Ассоциации банков России дал прогноз по уровню ключевой ставки до конца года

Глава АБР: ключевая ставка ЦБ до конца 2024 года останется на уровне 19%

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Алексей Куденко/РИА Новости

Ключевая ставка Банка России до конца 2024 года останется на уровне 19%. Такое мнение высказал в интервью газете «Известия» глава ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.

Регулятор часто говорит об угрозе перегрева экономики. Выдачи ссуд увеличиваются, несмотря на повышение ключевой ставки. Таким образом получается, что ЦБ абсолютно прав в своих опасениях, отметил Козлачков.

В данный момент есть риск попасть в ситуацию стагфляции, из которой будет очень сложно выбраться. Объемы кредитования физлиц возвращаются к уровню I квартала, а значит политика Центробанка работает. В то же время к концу года происходят энергичные бюджетные процессы, что давит на цены, подчеркнул он.

«Однако сейчас у нас нет оснований думать, что денежно-кредитную политику (ДКП) продолжат ужесточать, поэтому пока сдержанный прогноз: до конца 2024-го ставка, скорее всего, останется на уровне 19%», — сказал глава ассоциации.

По его мнению, инфляция может прийти к целевому уровню в 4% к 2026 году, если не произойдет «крупных внешних шоков».

15 октября в ЦБ заявили, что для возвращения инфляции к 4% потребуется дополнительное повышение ключевой ставки или ее длительное поддержание на высоком уровне.

Ранее эксперты допустили повышение ключевой ставки до 21%.

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