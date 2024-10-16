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Агрохолдингу отказали в регистрации товарного знака V

РБК: Роспатент отказал агрохолдингу Valov Group в регистрации знака с буквой V

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Роспатент отказал агрохолдингу Valov Group в регистрации товарного знака с буквой V. Об этом пишет РБК.

Причиной такого решения было названо противоречие регистрации такого знака общественным интересам, поскольку буква V уже ассоциируется у граждан с ВС РФ и специальной военной операцией России на Украине.

ООО «Агропромышленный холдинг Валов Групп» позиционируется себя как крупнейшая роботизированная ферма в Калужской области. Предприятие пыталось зарегистрировать товарный знак в виде серого круга с черным обрамлением с «V» внутри.

До этого на военной технике РФ в зоне спецоперации появился новый тактический знак — перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники.

На видеозаписи демонстрируется, что на установленном на бронепоезд бронетранспортере белой краской нанесены вышеуказанные знаки. До этого военная техника с подобными символами в объективы еще не попадала.

Ранее Стивен Сигал выразил готовность воевать за Россию в рамках СВО.

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