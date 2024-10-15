Россия планирует импортировать электричество из Грузии и Азербайджана

Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с просьбой о возможности импорта электроэнергии в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления компании «Интер РАО» Александру Панину.

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан и Грузию. Спросили о возможности поставки», — сказала она.

По ее словам, Россия запросила изучить возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли электроэнергию в РФ в период аварийных режимов.

В сентябре Панина рассказала, что с начала 2024 года экспорт российской электроэнергии упал на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По ее словам, основная причина — это снижение экспорта в Китай. Экспорт в Китай идет со снижением накопительным итогом порядка 80% с начала года. По словам Паниной, на ситуацию повлияло отключение линии Амурская — Хэйхэ в ноябре прошлого года. Член правления отметила, что с того момента линию ни разу не включила, из-за чего поставки электроэнергии осуществляются в маленьком объеме.

Ранее китайская таможня заявила, что поставки российской электроэнергии в Китай по итогам января — июня рухнули на 76% год к году.