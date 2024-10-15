Россия может ответить ЕС при погашении кредита Украине замороженными активами

В случае если Евросоюз начнет использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, РФ получает право на симметричный ответ. С таким заявлением выступил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, передает РИА Новости.

«Все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными», — заявил Левчук.

Он отметил, что если действия Европарламента будут исполнены, то Россия конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран.

Лидеры стран Европейского союза на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Украине на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Кроме того, лидеры ЕС обсудят обновление обязательства по помощи «для обеспечения победы Украины». Источник сообщил, что Европарламент будет голосовать по вопросу предоставлению кредита Киеву на следующей неделе, однако в ЕС хотят послать сигнал.

Ранее комитет Европарламента одобрил кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов РФ.