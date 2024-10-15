Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия может ответить ЕС при погашении кредита Украине замороженными активами

Доцент Левчук: РФ вправе конфисковать активы ЕС для погашения кредита Киеву

close
Global Look Press

В случае если Евросоюз начнет использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине, РФ получает право на симметричный ответ. С таким заявлением выступил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, передает РИА Новости.

«Все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными», — заявил Левчук.

Он отметил, что если действия Европарламента будут исполнены, то Россия конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран.

Лидеры стран Европейского союза на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Украине на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Кроме того, лидеры ЕС обсудят обновление обязательства по помощи «для обеспечения победы Украины». Источник сообщил, что Европарламент будет голосовать по вопросу предоставлению кредита Киеву на следующей неделе, однако в ЕС хотят послать сигнал.

Ранее комитет Европарламента одобрил кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами