Названа цена аренды самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Снять самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль можно за 250 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства недвижимости Trust Realty.

Жилье расположено на Якиманке на 17-м этаже двадцатиэтажного дома. Площадь лота составляет 130 квадратных метров.

Аренда самого дорогого жилья с видом на Кремль обойдется в 1,45 млн рублей в месяц. Речь идет о четырехкомнатной квартире в Замоскворечье площадью 160 квадратных метров. Объект расположился на пятом этаже шестиэтажного дома.

Практически за ту же сумму можно приобрести частный дом с участком в Санкт-Петербурге. Сегодня самый дешевый объект оценивается в 1,8 млн рублей.

Всего на столичном рынке арендной недвижимости сейчас можно найти семь квартир с видом на Кремль. В начале года таких предложений было 12.

Ранее были названы города с самыми дешевыми квартирами.