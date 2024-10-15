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Туроператоры отметили резкий спад бронирований на ноябрьские праздники

АТОР: число бронирований туров на ноябрьские праздники упало на 10–20%

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Shutterstock/Karasev Viktor

Интерес россиян к турам на ноябрьские праздники просел на 10–20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Спад спроса обусловлен тем, что в этом году на День народного единства в РФ выходными будут только два дня — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник). При этом суббота, 2 ноября, будет рабочей.

«Туры на ноябрьские праздники те туристы, которые все же решили потратиться на короткий отдых, бронируют с захватом рабочей субботы, беря дополнительный выходной. На 2 ноября приходится 90% заездов в предстоящие осенние выходные», — отмечают туроператоры.

В топ-3 популярных направлений для короткого отдыха в ноябре входят Краснодарский край, Кавминводы и Москва. Также востребованы Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Самым бюджетным городом для осенних каникул является Рязань.

Ранее россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году.

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