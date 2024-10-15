В России захотели отказать Shell в компенсации за долю в «Сахалине-2»

Размер требований Генеральной прокуратуры в отношении британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell превышает €1 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Арбитражного суда Москвы, который будет рассматривать иск.

Список ответчиков и третьих лиц, которых ведомство пожелало привлечь, говорит о том, что дело касается ситуации вокруг проекта «Сахалин-2». После начала специальной военной операции ВС России на Украине в 2022 году Shell не стала продолжать работу и ее доля размером 27,5% после смены управляющей компании досталась «Газпрому».

Выплаты за активы корпорация не получила, поскольку перед этим власти РФ хотели оценить нанесенный ей ущерб по всему спектру сотрудничества. Однако, по информации «Коммерсанта», в момент, когда на долю Shell претендовал Новатэк, ее стоимость оценили в 94,8 млрд руб., что по нынешнему курсу меньше €1 млрд. Так, если иск Генпрокуратуры удовлетворят в полном объеме, то компании полностью откажут в компенсации.

4 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ в отношении нефтегазовой компании Shell и ряда ее структур. Как писало агентство ТАСС, ответчиками стали организации «Шелл глобал солюшнз интернешнл интернешэнл Б.В.» и «Шелл сахалин холдингз Б.В.». Аналогичный статус получили еще несколько юридических лиц в составе британо-нидерландской корпорации.

Ранее руководство Shell захотело сократить персонал в сфере нефтегазовой разведки.