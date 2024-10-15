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В тройке самых дорогих компаний мира произошла перестановка

Nvidia обогнала по капитализации Microsoft

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Global Look Press

Nvidia отобрала у Microsoft второе место среди крупнейших по капитализации компаний в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В понедельник, 14 октября, акции Nvidia подорожали на 2,43% и закрылись на отметке $138,07 за штуку. Котировки впервые поднялись выше уровня в $138. В результате рыночная стоимость компании достигла $3,39 трлн. Капитализация Microsoft составляет $3,12 трлн.

Крупнейшей компанией по капитализации остается Apple. Рыночная стоимость IT-гиганта оценивается в $3,52 трлн.

С начала года ценные бумаги Nvidia подорожали уже в 2,8 раза. Котировки стремительно растут благодаря популярности искусственного интеллекта и высоких ожиданий продаж новых чипов Blackwell.

Богатейшим человеком мира по-прежнему является основатель Tesla, SpaceX и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. Состояние предпринимателя оценивается в $241 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Ранее в Германии раскрыли контейнерную аферу на €3 млрд.

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