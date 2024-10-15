ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

Центральный Банк России планирует изучить возможность создания уникальных QR-кодов для оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующую инициативу в виде документа.

QR-код работает следующим образом: клиент продемонстрирует его при совершении покупки, продавец его сканирует. В РБК отмечают, что благодаря новому механизму процесс оплаты товаров или услуг будет проходить быстрее и удобнее.

Процесс оплаты покупки будет ускорен в том числе в точках с высоким клиентским потоком. Кроме того, с QR-кодом деньги клиента будут лучше защищены от краж.

По данным РБК, во втором квартале текущего года через СБП было оплачено 850 млн покупок на общую сумму 1,5 трлн рублей. Воспользоваться сервисом было возможно в 1,8 млн магазинов и сервисных предприятий.

ЦБ также планирует в будущем реализацию платежей с применением биометрических данных, расширение функционала трансграничных операций, возможность оплаты образовательных, медицинских и иных услуг бюджетных учреждений и тд.

Ранее в ЦБ РФ заявили о планах достичь инфляции в 4% в 2025 году.