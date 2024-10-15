Биткоин продолжил расти в цене

14 октября курс биткоина (BTC) впервые с 30 сентября превысил $66 тыс. Об этом сообщает агентство РБК.

Рынок криптовалют в целом также вырос. Общая их капитализация возросла до $2,39 трлн.

По мнению экспертов, росту курса биткоина способствуют ожидания новых стимулирующих экономику мер в КНР, где власти рассчитывают реанимировать банковский сектор путем вливания ликвидности. Часть этого капитала может осесть на рынке цифровых активов.

Кроме того, инвесторы ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ФРС США. Это может повысить инвестиционную привлекательность высокорискованных активов, в частности, криптовалюты.

Эксперты считают, что росту криптовалют способствует также увеличение шансов Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США и сохраняющийся со стороны участников рынка интерес к технологиям искусственного интеллекта.

Аналитики предполагают, что рост курса биткоина продолжится и дальше.

30 сентября гендиректор разработчика IT-решений CleanSpark Зак Брэдфорд заявил об ожиданиях, что биткоин достигнет пика чуть ниже $200 тыс. в течение следующих 18 месяцев.

Ранее стало известно, что за последний год число криптовалютных миллионеров в мире удвоилось.