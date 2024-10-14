ЦБ РФ допустил новое повышение ключевой ставки

Центробанк РФ допускает, что на заседании 25 октября вновь повысит ключевую ставку. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

На ближайшем заседании ЦБ также представит свой обновленный среднесрочный макропрогноз. В нем, по словам Заботкина, будет уточнено, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%.

В сентябре 2024 года ключевая ставка была повышена с 18 до 19%. При этом рассматривалась возможность ее повышения до 20%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Число поисковых запросов россиян о ключевой ставке за 2024 год выросло на 75%. В январе-сентябре 2023 года суммарное количество поисковых запросов составило 6,61 млн.

Ключевая ставка — это процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Высокая ключевая ставка призвана сдерживать инфляцию, однако она делает кредиты менее доступными для граждан. Основанием для повышения ключевой ставки в РФ является превышение спроса над возможностями расширения производства товаров и услуг.

Ранее банки начали предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки вслед за ключевой.