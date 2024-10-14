Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦБ РФ допустил новое повышение ключевой ставки

ЦБ РФ не исключил возможности повышения ключевой ставки на заседании 25 октября

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк РФ допускает, что на заседании 25 октября вновь повысит ключевую ставку. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

На ближайшем заседании ЦБ также представит свой обновленный среднесрочный макропрогноз. В нем, по словам Заботкина, будет уточнено, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи 4%.

В сентябре 2024 года ключевая ставка была повышена с 18 до 19%. При этом рассматривалась возможность ее повышения до 20%.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Число поисковых запросов россиян о ключевой ставке за 2024 год выросло на 75%. В январе-сентябре 2023 года суммарное количество поисковых запросов составило 6,61 млн.

Ключевая ставка — это процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Высокая ключевая ставка призвана сдерживать инфляцию, однако она делает кредиты менее доступными для граждан. Основанием для повышения ключевой ставки в РФ является превышение спроса над возможностями расширения производства товаров и услуг.

Ранее банки начали предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки вслед за ключевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами