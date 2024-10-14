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ФАС предписала МТС направить в бюджет 3 млрд рублей из-за роста тарифов

ФАС предписала МТС направить в бюджет 3 млрд рублей необоснованного дохода

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ПАО «МТС» направить в российский бюджет 3 млрд рублей, которые, по данным ведомства, компания получила незаконным путем. Информация опубликована на сайте ФАС.

Отмечается, что данное решение по нарушителям закона о конкуренции в РФ было принято впервые.

«В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов», — говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что рост тарифов не был экономически обоснованным, также это привело к ущемлению интересов абонентов.

В мае в пресс-службе МТС заявляли, что рост абонентской платы оператора экономически обоснован и вызван увеличением затрат. Руководитель Министерства цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев отмечал, что ведомство уже выясняет причины увеличения цен на услуги связи на 8,5% в апреле 2024 года в России.

Ранее в России прогнозировали рост цен на все товары из-за повышения стоимости 4G.

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