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Стало известно, насколько вырастет материнский капитал в России в 2025 году

Минтруд: маткапитал в 2025 году вырастет до 894 тыс. рублей на второго ребенка

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские семьи с детьми в 2025 году могут рассчитывать на более существенную государственную поддержку за счет повышения материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.

По его словам, прирост маткапитала по сравнению с текущим годом на первого ребенка составит плюс 46 тыс. рублей, на второго ребенка — плюс 61 тыс. рублей. Котяков выразил ожидание, что средствами обновленного материнского капитала воспользуются свыше 1 миллиона российских граждан.

Глава Минтруда также напомнил, что с 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют в соответствии с уровнем фактической инфляции, который на данный момент в проекте федерального бюджета заложен на уровне 7,3%. Таким образом, уточнил министр, после индексации материнский капитал на первого ребенка достигнет 677 тысяч рублей, а на второго ребенка — 894 тысяч рублей, если семья не получала эту меру поддержки ранее на первенца.

До этого россиянам рассказали , какие выплаты увеличат в 2025 году.

Ранее в Госдуму внесли проект о «студенческой семье».

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