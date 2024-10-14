Корея возобновила транзит подержанных японских автомобилей через Владивосток

Южная Корея возобновила транзит японских автомобилей через Владивосток спустя 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации города.

Транзит автомобилей ведется из южнокорейского порта Сокчхо в страны Центральной Азии. За два с половиной месяца, с августа по октябрь, Сокчхо получил 525 автомобилей, которые затем прибыли во Владивосток и оттуда будут переброшены в Киргизию компанией Glory Mobility. Второй аналогичный рейс в октябре затронет еще 450 автомобилей.

Порт Сокчхо называют «центром торговли подержанными автомобилями на восточном побережье» Кореи, сотрудничество в этой сфере с Владивостоком корейская гавань ведет с 2023 года, однако затем оно было временно приостановлено из-за повышения таможенных пошлин российской стороной.

До этого сообщалось, что экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в августе вырос на 26%. При этом поставки автомобилей в Россию из Южной Кореи в июле выросли на 25%.

Ранее западные СМИ нашли в российских автомобилях Aurus детали из Южной Кореи.