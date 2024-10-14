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Корея возобновила транзит подержанных японских автомобилей через Владивосток

Корея возобновила транзит японских автомобилей через Владивосток спустя 10 лет

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Виталий Аньков/РИА Новости

Южная Корея возобновила транзит японских автомобилей через Владивосток спустя 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации города.

Транзит автомобилей ведется из южнокорейского порта Сокчхо в страны Центральной Азии. За два с половиной месяца, с августа по октябрь, Сокчхо получил 525 автомобилей, которые затем прибыли во Владивосток и оттуда будут переброшены в Киргизию компанией Glory Mobility. Второй аналогичный рейс в октябре затронет еще 450 автомобилей.

Порт Сокчхо называют «центром торговли подержанными автомобилями на восточном побережье» Кореи, сотрудничество в этой сфере с Владивостоком корейская гавань ведет с 2023 года, однако затем оно было временно приостановлено из-за повышения таможенных пошлин российской стороной.

До этого сообщалось, что экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в августе вырос на 26%. При этом поставки автомобилей в Россию из Южной Кореи в июле выросли на 25%.

Ранее западные СМИ нашли в российских автомобилях Aurus детали из Южной Кореи.

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