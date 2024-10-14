В МВФ оценили сроки снятия санкций с России

Экс исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста — младший в беседе с РИА Новости оценил сроки снятия санкций с России.

«В обозримом будущем не вижу снятия санкций (Запада с России. — «Газету.Ru»). Вопрос конфликта на Украине может быть решен, но отношения России с Западом останутся испорченными надолго, по моему мнению», — сказал экономист.

Экс исполнительный директор добавил, что на текущий момент Запад сохраняет враждебную политику в отношении РФ, а в отношении страны уже введены санкции широкого спектра. В связи с этим Батиста-младший не верит в отмену рестрикций.

Также, по словам экономиста, на ситуацию с санкционным режимом не повлияют итоги выборов в США.

Несколькими часами ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что правящая партия Молдавии усилит санкции против России, если победит на предстоящих 20 октября выборах президента. Оппозиционер обратил внимание, что все зависит от того, удастся ли властям обмануть избирателей и «пропихнуть свою европовестку».

Ранее Мишустин заявил об успешном развитии АПК России в условиях санкций.