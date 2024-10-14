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В Москве выросли продажи строящегося жилья

«Метриум»: продажи строящегося жилья в Москве выросли на 26% в сентябре

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Roman Denisov/Global Look Press

По итогам сентября 2024 года в Москве было совершено 6623 сделки по договорам долевого участия (ДДУ). За месяц спрос покупателей строящегося жилья вырос на 26,1%, но год к году сократился на 48,5%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Увеличение числа сделок относительно августа объясняется завершением сезона отпусков, распространением на первичном рынке привлекательных скидочных акций и удобных рассрочек, ростом числа сделок в связи с ожидаемым исчерпанием лимитов на выдачу семейной ипотеки. В то же время спрос снизился почти в два раза по сравнению с сентябрем 2023 года, так как годом ранее зафиксированы рекордные показатели на фоне ажиотажа, обусловленного поступательным повышением ключевой ставки», — пояснил Сырцов.

В этом сентябре доля ипотечных сделок составила 59%, как и месяцем ранее, а за год она снизилась на 21 процентный пункт — с 80%.

Максимальная доля покупок с помощью заемных средств зафиксирована в Новой Москве — 74%.

Продажи в массовом сегменте за месяц выросли на 21%, в бизнес-классе — на 33,5%, в премиум-классе — на 23,2%, в элитном сегменте — на 63,3%, в Троицком и Новомосковском округе столицы — на 23,7%.

Девелоперы продолжают предлагать скидки на широкий пул лотов. Максимальный размер дисконта в Москве сейчас достигает 45,2%.

Исследование было проведено в октябре.

 

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