В ЦБ рассказали о неоднократных жалобах компаний на дефицит работников

Многие компании в России на фоне рекордно низкой «за современную историю» безработицы жалуются на нехватку сотрудников. Об этом зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин сообщил в интервью блогеру Игорю Рыбакову.

Заботкин отметил, что нынешняя ситуация не похожа на ту, которая наблюдалась в пандемию, когда был спад и провал спроса на рабочую силу.

«Предприятия уже не первый месяц и не первый квартал жалуются, что они на самом деле не могут нанять людей, чтобы удовлетворить тот спрос, который они наблюдают», — отметил зампред ЦБ.

В конце сентября России предсказали резкое сокращение числа трудоспособных граждан. Согласно расчетам экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, число трудоспособных граждан достигнет пика в 2030 году и составит 87,3 млн человек. Однако уже к 2050-му их число снизится до 75 млн. Сокращение рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда, а также ростом ее производительности.

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