Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ рассказали о неоднократных жалобах компаний на дефицит работников

Зампред ЦБ Заботкин сообщил, что компании в РФ жалуются на нехватку работников

close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Многие компании в России на фоне рекордно низкой «за современную историю» безработицы жалуются на нехватку сотрудников. Об этом зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин сообщил в интервью блогеру Игорю Рыбакову.

Заботкин отметил, что нынешняя ситуация не похожа на ту, которая наблюдалась в пандемию, когда был спад и провал спроса на рабочую силу.

«Предприятия уже не первый месяц и не первый квартал жалуются, что они на самом деле не могут нанять людей, чтобы удовлетворить тот спрос, который они наблюдают», — отметил зампред ЦБ.

В конце сентября России предсказали резкое сокращение числа трудоспособных граждан. Согласно расчетам экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, число трудоспособных граждан достигнет пика в 2030 году и составит 87,3 млн человек. Однако уже к 2050-му их число снизится до 75 млн. Сокращение рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда, а также ростом ее производительности.

Ранее Германию назвали «уставшим человеком», которому нужна чашка кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами