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Россияне стали снимать больше наличных в банкоматах

«Русский стандарт»: средняя сумма снятия в банкоматах РФ выросла почти на 29%

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

За первые девять месяцев 2024 года средняя сумма снятия наличных в банкоматах России увеличилась почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», передает ТАСС.

Согласно статистике, средний чек снятия наличных через банкоматы вырос до 42 605 руб. с 32 973 руб. годом ранее. При этом средняя сумма внесения снизилась до 10 931 руб. с 11 746 руб. в 2023 году.

«Доля получения средств в банкоматах растет на фоне снижения доли внесений. Подобный тренд можно объяснить введением с 1 мая 2024 года бесплатных переводов между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн руб. в месяц», — отмечают эксперты банка.

По общему числу операций в банкоматах в 2024 году 73% пришлось на пополнение счетов, а 27% — на получение денег. Годом ранее на внесение приходилось 77% от общего числа операций, а на получение денег — лишь 23%.

Эксперты отмечают, что россияне активно пользуются бесплатными переводами для открытия вкладов и погашения кредитов, что коррелирует с уменьшением операций с наличными деньгами.

До этого эксперт рассказал, что россиянам стоит иметь под рукой наличные в размере 10-15 тысяч рублей. По словам финансового аналитика Владислава Антонова, такая сумма пригодится для оплаты товаров в местах без терминалов, проезда или непредвиденных расходов, помогая контролировать траты.

Ранее россияне почти перестали хранить деньги дома.

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