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Эксперт объяснил, зачем Лукашенко открыл «Роснефти» доступ к недрам

Энергетик Юшков: Белоруссия планирует нарастить добычу при помощи «Роснефти»

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Global Look Press

Белоруссия открыла «Роснефти» доступ к недрам, чтобы поддерживать объемы добычи энергоресурса, заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Его слова приводит News.ru.

«Если будет рост, то в лучшем случае на несколько миллионов тонн в год», — считает энергетик.

Белорусские месторождения довольно выработанные: сами по себе они небольшие, еще и эксплуатируются уже десятки лет, отметил Юшков. Республика уже многие годы добывает порядка 1,6 млн тонн нефти и теперь ей нужно либо поддерживать эти объемы, или наращивать, заключил эксперт.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что местные власти договорились с «Роснефтью» серьезно «пощупать» территории Гомельской области. По его словам, нефть там обязательно найдется.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск работают над формированием единого рынка электроэнергии.

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