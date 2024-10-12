В Индии подсчитали, сколько принесет экономике страны новый свадебный сезон

Новый свадебный сезон в Индии принесет экономике страны порядка $70 млрд, прогнозирует Конфедерация торговли Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что в этом сезоне в Индии состоится 4,8 млн свадеб. Показатель значительно превышает значение прошлого года, когда в стране отпраздновали 3,5 млн свадеб. Дело в том, что в этом году гораздо больше благоприятных дат для создания семьи с точки зрения индийских верований и астрологии — 18 против 11 годом ранее.

В среднем индийцы тратят на празднование $100-150 тыс. Самые скромные мероприятия могут уложиться и в $3,5 тыс. Обеспеченные индийцы тратят на свадьбу в среднем $360 тыс. Свадьба сына индийского миллиардера Мукеша Амбани Ананту этим летом обошлась в $600 млн.

Свадебный сезон в Индии начинается с завершением сбора урожая. Празднования продолжаются три дня и сопровождаются большим числом различных ритуалов.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется свадьба в 2024 году.