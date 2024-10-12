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Лукашенко: мы договорились с «Роснефтью» серьезно «пощупать» Гомельскую область

Лукашенко заявил, что «Роснефть» будет искать нефть в Гомельской области

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти договорились с российской компанией «Роснефть» изучить недра Гомельской области. Его слова приводит БелТА.

«Мы договорились с руководителем «Роснефти», что мы «пощупаем» серьезно территории Гомельской области», — заявил он.

По его словам, нефть там обязательно будет найдена. Лукашенко отметил, что в советские времена скважины пробурили и бросили.

«И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», — добавил он.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ранее отмечал, что Россия и Белоруссия проводят работу по формированию единого рынка электроэнергии. Он отметил, что российская сторона, взаимодействуя с белорусскими партнерами, завершила строительство белорусской атомной электростанции в Островце. В настоящее время введены в строй первый и второй блоки.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва наращивают потенциал Союзного государства.

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