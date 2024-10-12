«Газпром» назвал объем прокачки газа для ЕС через Украину

Транзит российского газа в страны Европы через украинскую территорию в субботу, 12 октября, составил 42,3 млн кубометров в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

Подача осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» отклонена украинской стороной.

Накануне транзит также составил 42,3 млн кубометров в сутки. В среднем в октябре объем прокачки российского газа для европейских потребителей через «Суджу» был в объеме более 42 млн кубометров в сутки.

На днях Венгрия и «Газпром» подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, гарантирующее конкурентоспособность цен на газ. Кроме того, в Венгрию вернулись поставки нефти «Лукойла». Для возобновления прокачки сторонам пришлось изменить контракт.

Ранее в «Газпроме» заявили, что поставки в Китай по «Силе Сибири» в 2024 году превысят план.