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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России выросла в 2022 году

Росстат: доля малого и среднего бизнеса в ВВП России выросла в 2022 году

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Depositphotos

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2022 году выросла до 21%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что это самый высокий показатель с 2017 года, когда он достигал 22%. Также подчеркивается, что для роста его доли в экономике страны нужно увеличить объем кредитования.

Эксперты отмечали, что драйвером роста малого и среднего бизнеса в 2022 году стали санкции. В связи с этим возникли потребности в организации ремонта оборудования, производстве запасных частей. А именно такие функции могут брать на себя малые предприятия, которые обладают большей мобильностью, чем крупные. По мнению аналитиков, малый и средний бизнес играет все более значимую роль в экономике страны. Так, по денежному обороту сектор российского малого и среднего бизнеса дает 33–37%, а по уровню занятости — 40%.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году произошел самый большой за последние 17 лет рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) в стране.

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