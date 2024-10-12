Истекла лицензия США на операции с группой Мосбиржи

Срок действия лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на сворачивание операций с «Московской биржей» истек в субботу, 12 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также истек срок действия с Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

12 июня OFAC внесло группу «Московская биржа» в санкционный список, а также выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа, затем ее продлили до 12 октября.

При этом также сообщалось, что группа «Московская биржа» намерена оспорить санкции США. Отмечалось, что в планы группы также входит обращение в OFAC для разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов.

В сентябре Национальный расчетный депозитарий (входит в группу «Московской биржи») не смог оспорить в суде Евросоюза введение против него санкций ЕС.

Ранее депозитарий СПБ Биржи подал в OFAC обращение для разблокировки финансовых активов иностранных клиентов.