ФАС проведет анализ цен на рыбную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ цен на рыбную продукцию в России. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Отмечается, что служба исследует всю товарoпроводящую цепочку «от рыбака дo прилавка».

В анализ ФАС войдут самые популярные виды рыбы — сельдь, треска, горбуша, минтай, пикша.

Также ведомство направило рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы с просьбой предоставить данные об объемах вылова и первичной переработке, сведения об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

Ранее в Рыбном союзе назвали главную причину подорожания красной икры.