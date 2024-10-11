На Украине призвали готовиться к новому повышению налогов

Недавнее повышение налогов на Украине не последнее, потому что стране никто не будет дарить деньги. Об этом заявил депутат Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» и комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук, передает украинское издание «Новости. Live».

«Это не последнее повышение налогов, которое нас ожидает, 100% не последнее. Будет еще, потому что нам никто в мире не будет дарить деньги. Мы их или одалживаем, или сами отдаем», — приводит его слова издание.

10 октября украинский парламент принят проект исторического закона о повышении налогов.

Он предполагает повышение военного сбора с 1,5 до 5% для всех, кроме военных, 25% налог на прибыль финансовых учреждений, ежемесячную отчетность НДФЛ, увеличение налога на прибыль банков до 50%.

4 октября Украина провела первый обмен данными о счетах налоговых резидентов за рубежом в рамках обязательств страны в процессе интеграции в ЕС.

Ранее сообщалось, что латвийские банки обложат налогом ради обороны страны.