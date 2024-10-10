Складской рынок в России по темпам роста опередил Запад в три раза

За пять лет рынок качественной складской недвижимости в России вырос почти на 40%. Об этом свидетельствуют данные IBC Real Estate, передает «Российская газета».

Отмечается, что в США этот показатель составил 14%, в Канаде – 7%, а в Великобритании – 25%.

Активному развитию сегмента складской недвижимости в 2020 году посодействовал бум на рынке электронной коммерции в условиях пандемии. При это перестройка логистических цепочек в 2022 году только ускорила этот рост.

На сегодняшний день лидерами спроса на склады являются операторы онлайн-торговли, розничные сети и маркетплейсы. По оценке IBC Real Estate, доля онлайн-операторов и многоканальных ритейлеров в структуре спроса на склады по предварительным итогам третьего квартала 2024 года составляет 77% от общего объема спроса.

При этом потенциал рынка остается высоким. Так, обеспеченность складскими площадями в США и Канаде составляет около 4.5 кв.м на человека, в Великобритании – около 1 кв.м, то в России этот показатель едва достигает 0.4 кв.м на человека.

Большой потенциал и высокие темпы роста стимулируют приток инвестиций в этот сегмент. Согласно исследованию NF Group, с января по сентябрь 2024 года объем инвестиционных сделок в сегменте складской недвижимости в России в абсолютном выражении составил 120-130 млрд рублей.

По данным компании CoreXP, среднегодовой темп роста объемов инвестиционных сделок в сфере недвижимости в России составил около 50% в год, в то время как европейские рынки росли только на 30% в год за последние 5 лет.

Также заметную роль в развитии сегмента играют ключевые игроки. Например, инвестиции российской компании Raven Russia в модернизацию и реновацию своих складских помещений, оборудование и оснащение в период 2022-2024 годы составили почти 1 млрд руб. С 2022 года компания также не раз заявляла о переговорах с потенциальными клиентами на строительство складских проектов под заказ в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

По мнению экспертов, нехватка свободных складских помещений негативно отражается на стоимости товаров и продуктов на полке и поддерживает инфляцию. Дополнительными факторами стали санкционные и правовые риски. Например, сейчас в Арбитражном суде города Москвы находится иск Прокуратуры к компании Raven Russia, по которому прокуроры просят обратить в доход государства акции российского предприятия.

Эксперты ожидают, что рекордные показатели спроса на рынке складов сохранятся, а дальнейшему развитию сегмента будет способствовать как ослабление денежно-кредитной политики, так и меры поддержки со стороны государства.