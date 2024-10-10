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Interbrand назвал самые дорогие бренды 2024 года

Apple возглавила рейтинг Interbrand, несмотря на падение стоимости

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В мире опубликовали 25-й ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Apple, Microsoft и Amazon сохранили лидерство, несмотря на замедление роста совокупной стоимости брендов. Рейтинг был опубликован компанией Interbrand, на консалтинге мировых брендов.

В 2024 году их совокупная стоимость выросла на 3% до $3,4 трлн — это самые низкие темпы роста за последние годы.

Стоимость бренда Apple снизилась на 3% до $488,9 млрд, что аналитики связывают с осторожным подходом к инвестициям в искусственный интеллект. У большинства компаний в первой десятке стоимость бренда за год выросла, исключением кроме Apple стал Mercedes — стоимость бренда снизилась на 4%, составив $58,9 млрд.

В топ-10 вошли Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes, McDonald's и BMW. Самый быстрый рост показали Ferrari и YouTube. Впервые в рейтинг попали Nvidia, Pandora, LG Electronics и Jordan.

Interbrand оценила упущенные возможности брендов из-за фокуса на краткосрочных результатах в $3,5 трлн. Глава компании Гонсало Брухо отметил, что при стратегическом управлении брендами их стоимость могла бы достичь $6,9 трлн.

До этого российские работодатели назвали самые большие затраты бизнеса в 2024 году.

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