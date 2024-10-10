Стало известно, какая компания продала больше Apple смартфонов в Китае

Продажи смартфонов Huawei в Китае в августе впервые за 46 месяцев превзошли показатели Apple. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на отчет исследовательской фирмы CINNO.

По данным правительственного аналитического центра, поставки иностранных смартфонов, включая iPhone, в августе упали на 12,7% в годовом исчислении до 1,87 млн единиц. При этом поставки отечественных смартфонов выросли на 26,7% до 24,05 млн.

Успех Huawei связывают с высоким спросом на флагманские модели серий Mate и Pura, а также на складные смартфоны. По данным TechInsights, это помогло компании достичь рекордных показателей средней цены продажи и оптовой выручки во втором квартале.

Китайский рынок смартфонов демонстрирует устойчивый рост в этом году. По данным IDC, Huawei лидирует с долей 17,5% в первом полугодии, когда общие внутренние поставки превысили 140 млн единиц, увеличившись на 7,7% в годовом исчислении.

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