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Стало известно, какая компания продала больше Apple смартфонов в Китае

SCMP: впервые за 46 месяцев Huawei обошла Apple по продажам в Китае

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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Продажи смартфонов Huawei в Китае в августе впервые за 46 месяцев превзошли показатели Apple. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на отчет исследовательской фирмы CINNO.

По данным правительственного аналитического центра, поставки иностранных смартфонов, включая iPhone, в августе упали на 12,7% в годовом исчислении до 1,87 млн единиц. При этом поставки отечественных смартфонов выросли на 26,7% до 24,05 млн.

Успех Huawei связывают с высоким спросом на флагманские модели серий Mate и Pura, а также на складные смартфоны. По данным TechInsights, это помогло компании достичь рекордных показателей средней цены продажи и оптовой выручки во втором квартале.

Китайский рынок смартфонов демонстрирует устойчивый рост в этом году. По данным IDC, Huawei лидирует с долей 17,5% в первом полугодии, когда общие внутренние поставки превысили 140 млн единиц, увеличившись на 7,7% в годовом исчислении.

До этого стало известно, что в России рекордно снизилась стоимость нового iPhone 16 Pro.

Ранее Apple назвали жертвой наглой российской утечки.

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