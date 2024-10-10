Эн+ вошел в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний

Энергохолдинг Эн+ вошел в число лидеров рейтинга ESG-прозрачности российских компаний и банков агентства «Эксперт РА». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты аналитического агентства изучили годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии, социальные и экологические отчеты, а также иные документы крупнейших российских компаний.

Аналитики оценивали ESG-прозрачность по четырем основным блокам: окружающая среда (E), общество (S), качество управления (G) и стандарты нефинансовой отчетности (St). Эн+ получил высшую оценку по всем четырем показателям.

«Эн+ является лидером ESG-повестки России. Наши экологические проекты, среди которых — модернизация угольных ТЭЦ, акции по уборке территорий «360», сохранение озера Байкал — являются ориентирами для многих компаний. Значительные инвестиции также направляются в социальную сферу, постоянно растет качество корпоративного управления. Немаловажно в данном контексте повышать прозрачность бизнеса», - -сказал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.

По его словам, именно с этой целью холдинг публикует единый отчет, который отвечает международным и национальным стандартам.

В агентстве «Эксперт РА» отметили, что заверение нефинансовой отчетности стало ключевым фактором для повышения доверия инвесторов и прозрачности. Так, в конце сентября единый отчет Эн+ успешно прошел процедуру общественного заверения в Торгово-промышленной палате РФ.