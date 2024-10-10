Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эн+ вошел в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний

Эн+ получил высшую оценку ESG-прозрачности от аналитиков «Эксперт РА»

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Энергохолдинг Эн+ вошел в число лидеров рейтинга ESG-прозрачности российских компаний и банков агентства «Эксперт РА». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты аналитического агентства изучили годовые отчеты, отчеты об устойчивом развитии, социальные и экологические отчеты, а также иные документы крупнейших российских компаний.

Аналитики оценивали ESG-прозрачность по четырем основным блокам: окружающая среда (E), общество (S), качество управления (G) и стандарты нефинансовой отчетности (St). Эн+ получил высшую оценку по всем четырем показателям.

«Эн+ является лидером ESG-повестки России. Наши экологические проекты, среди которых — модернизация угольных ТЭЦ, акции по уборке территорий «360», сохранение озера Байкал — являются ориентирами для многих компаний. Значительные инвестиции также направляются в социальную сферу, постоянно растет качество корпоративного управления. Немаловажно в данном контексте повышать прозрачность бизнеса», - -сказал генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.

По его словам, именно с этой целью холдинг публикует единый отчет, который отвечает международным и национальным стандартам.

В агентстве «Эксперт РА» отметили, что заверение нефинансовой отчетности стало ключевым фактором для повышения доверия инвесторов и прозрачности. Так, в конце сентября единый отчет Эн+ успешно прошел процедуру общественного заверения в Торгово-промышленной палате РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами