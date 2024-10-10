IKEA снизила цены и потеряла в годовых продажах

Шведский мебельный гигант IKEA сообщил о снижении годовых продаж на 5,3% до €45,1 млрд ($49,3 млрд) за финансовый год. Об этом пишет Financial Times .

«Продажи составили €45,1 млрд ($49,3 млрд) в финансовом году, закончившемся в августе, что на 5,3% меньше, чем за предыдущий 12-месячный период. Это в основном связано со снижением цен. Результат был достигнут несмотря на борющуюся глобальную экономику и сокращающийся рынок товаров для дома», — заявили в Inter IKEA, основном холдинге группы.

Компания начала снижать цены в сентябре 2023 года для увеличения объема продаж в своих магазинах. После этого посещаемость физических магазинов выросла на 4,5%, а онлайн-трафик подскочил на 21%.

Ingka Group, владеющая большинством франшиз IKEA и обеспечивающая более 90% общего дохода, потратила около €2,1 млрд в снижение цен на тысячи товаров.

В конце лета стало известно, что доходы крупнейшего продавца нефти в мире начали резко сокращаться.

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