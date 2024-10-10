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ФАС обнаружила завышенные наценки на хлеб в торговых сетях

ФАС выявила двукратные наценки на хлеб в крупнейших российских торговых сетях

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

ФАС обнаружила значительные наценки на хлеб в крупных торговых сетях России, сообщает ТАСС. Ведомство провело анализ цен в таких сетях, как «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

По словам руководителя службы Максима Шаскольского, средние наценки на наиболее популярные виды хлеба составляют около 60%, а в отдельных случаях превышают 100%. В рамках выступления на Всероссийской конференции по закупкам он также отметил, что встречаются наценки и в пределах 5-10%, но они характерны для продукции, реализуемой под собственными брендами сетей, и этот сегмент не так велик.

Ранее глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в интервью заявил, что резким ростом цен на красную икру должно заняться ФАС. Павлов объяснил, что подорожание может быть вызвано как объективными обстоятельствами, так и возможными спекуляциями со стороны производителей.

Ранее экономист раскрыл, почему взлетели цены на рыбу.

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