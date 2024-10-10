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На «Госуслугах» усилят защиту от кредитных мошенников

На «Госуслугах» в 2025 году появятся период охлаждения и уведомления о кредитах

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РИА Новости

С 2025 года на портале «Госуслуги» планируется запустить два ключевых механизма: период охлаждения при кредитовании и систему уведомлений о заключенных договорах потребительского кредита. Об этом пишет газета «Известия».

«Законопроект по новым мерам противодействия кредитному мошенничеству должен быть принят Госдумой в окончательной редакции к 1 декабря. Сейчас депутаты совместно с Центробанком и правительством плотно работают над проектом», - сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Период охлаждения по кредитам может начать действовать уже с начала 2025 года. Механизм информирования о заключенных договорах потребкредита через «Госуслуги» планируется запустить к середине года. Это связано с необходимостью технической доработки и интеграции информационных систем кредиторов с порталом.

Центробанк подтвердил свое участие в разработке предложений и выразил надежду на их скорую реализацию. Банковское сообщество предлагает установить срок вступления в силу новых норм не ранее чем через 180 дней после официального опубликования закона.

В начале октября стало известно, что правительство России начало рассматривать меры для поддержки бизнеса в особых экономических зонах (ОЭЗ). Власти предложили позволить компаниям-резидентам использовать арендованные у государства земельные участки в качестве залога для получения заемных средств, что поможет ускорить реализацию инвестиционных проектов.

Ранее в Совфеде призвали ЦБ обязать банки установить лимиты по оплатам картами

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