Экономист раскрыл, почему взлетели цены на рыбу

Рыба дорожает, потому что продавцы используют любой предлог для повышения цен, заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Его слова приводит News.ru.

Экономист не верит, что стоимость рыбы снизится, даже после вмешательства регуляторов.

«Я полагаю, что цены на рыбу не понизятся. Это было бы возможно, если бы ФАС вступила как следует. Накрутили бы штрафы продавцам, и не пять тысяч рублей, провели бы расследования. Может, цены и упадут на месяц-другой, но потом опять взлетят», — считает Беляев.

Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что цены на рыбную продукцию в России сегодня достаточно высокие, что делает товар недоступными для большинства россиян. Так, стоимость белой рыбы, которая ранее считалась более дешевой, в некоторых регионах страны достигла 2 тыс. рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что красная икра может подорожать на треть к Новому году.