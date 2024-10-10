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Названы наиболее популярные города для посуточной аренды

Санкт-Петербург стал лидером по спросу россиян на посуточную аренду в сентябре

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Konstantin Lenkov/Shutterstock/FOTODOM

В сентябре наибольший спрос россиян на посуточную аренду был зафиксирован в Санкт-Петербурге, который занял 9% от общего числа бронирований. Москва чуть отстает с 8%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Домклик Сбербанка (есть у «Газеты.Ru»).

В пятерку лидеров также входят Казань (доля — 4%), Ростов-на-Дону (4%) и Кисловодск (3%).

Аналитики объяснили популярность этих городов их статусом главных туристических центров страны и наличием крупных университетов, что привлекает арендаторов в начале учебного года. Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Калининград и Новосибирск также пользуются спросом благодаря наличию федеральных вузов и научных университетов, уточнили эксперты. Кисловодск выделяется в области курортного туризма.

Кроме того, Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по количеству просмотров объявлений о посуточной аренде: на Москву пришлось 15% всех просмотров, на Санкт-Петербург – 13%, а на Казань – 6%.

Рынок краткосрочной аренды недвижимости демонстрирует динамичный рост: с начала работы сервиса в июне-июле количество бронирований увеличилось в пять раз, а просмотров – в два, уточнил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

В сентябре средняя цена за ночь аренды квартиры составила около 3,5 тыс. рублей. Обычно аренда длится два-три дня. В 48% случаев жилье арендуют двое гостей, 25% составляют индивидуальные путешественники, около 16% – группы из трех человек, а аренда для больших компаний встречается лишь в 10% случаев.

Аналитический центр Домклик Сбербанка в октябре проанализировал статистику нового сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик24, который стартовал в июне этого года. На основе данных о бронированиях эксперты определили самые востребованные регионы для посуточной аренды этой осенью.

Ранее были названы районы Москвы с самой доступной арендой жилья.

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