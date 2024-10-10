Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист описал сценарий скачка цен на нефть выше $100 за баррель

Экономист Гулиев: при ударе Израиля по НПЗ Ирана цена нефти уйдет далеко за $100

close
Kin Cheung/AP

Стоимость нефти превысит $100 за баррель в случае удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана, заявил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев. Его слова приводит ТАСС.

«Иран половину объемов [нефти] направляет на экспорт — около 1,5 млн бочек в день. Если экспорт сократится, то предложения в мире станет меньше, логично, что цены поднимутся и могут уйти далеко за $100 за бочку», — рассуждает экономист.

Кроме того, существует вероятность того, что Иран в какой-то момент может перекрыть Ормузский пролив, напомнил эксперт. Через этот путь проходит пятая часть мировых поставок нефти.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке нефтяные котировки на прошлой неделе поднялись на 9%, приблизившись к самому большому недельному росту за последние два года.

Ранее Brent подорожала до $78 впервые с конца августа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами