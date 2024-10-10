Экономист описал сценарий скачка цен на нефть выше $100 за баррель

Стоимость нефти превысит $100 за баррель в случае удара Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана, заявил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев. Его слова приводит ТАСС.

«Иран половину объемов [нефти] направляет на экспорт — около 1,5 млн бочек в день. Если экспорт сократится, то предложения в мире станет меньше, логично, что цены поднимутся и могут уйти далеко за $100 за бочку», — рассуждает экономист.

Кроме того, существует вероятность того, что Иран в какой-то момент может перекрыть Ормузский пролив, напомнил эксперт. Через этот путь проходит пятая часть мировых поставок нефти.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке нефтяные котировки на прошлой неделе поднялись на 9%, приблизившись к самому большому недельному росту за последние два года.

Ранее Brent подорожала до $78 впервые с конца августа.