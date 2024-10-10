Портфель средств физических лиц в Сбере составил более 25 трлн рублей, заявил в интервью телеканалу НТВ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер компании отметил, что за последний год этот показатель вырос более чем на 10 трлн рублей.

Наиболее выгодными для клиентов он назвал вложения в депозиты.

Ведяхин отметил, что реальную доходность надо мерить относительно инфляции.

«Учитывая уровень инфляции и уровень тех доходов, которые можно получить по вкладам, реальная доходность составляет более 10%. Это уникальная ситуация на рынке. Значительная часть людей, вместо того, чтобы тратить, кладут деньги на депозит, получая хорошую доходность», — заявил Ведяхин.

Он подчеркнул, что сейчас меняется потребительское поведение.

«Люди все меньше и меньше берут потребительские кредиты, которые, кстати, разогревают экономику. При этом автокредитование показывает рост, но это во многом связано с рынком автокредитования. Сейчас мы видим, что и автокредиты потихонечку начинают замедляться», — сказал Ведяхин.