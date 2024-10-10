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Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных уровней на сообщении ФРС

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Xinhua/Global Look Press

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в среду, 9 октября, на исторических максимумах. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бенчмарк Dow Jones, представляющий собой среднеарифметическую стоимость акций 30 крупнейших компаний США, завершил торги на отметке 42 512 пункта (+1,03%).

S&P 500 — индекс, в корзину которого входят ценные бумаги 500 крупнейших по капитализации американских компании, — закрылся на уровне 5792,04 пункта (+0,71%).

Котировки выросли после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Из него следует, что регулятор не планирует торопиться со смягчением денежно-кредитной политики.

В прошлом месяце американский регулятор впервые за 4,5 года снизил ставку — на 50 базисных пунктов, до 4,75–5% годовых.

Между тем Банк России продолжает ужесточать ДКП. По итогам двух последних заседаний ЦБ РФ поднимал ключевую ставку. В итоге она достигла 19% годовых. При этом регулятор не исключает дальнейшего повышения в октябре.

Ранее эксперт описал сценарий с ростом ключевой ставки в России до 23%.

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