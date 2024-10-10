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Стало известно, сколько россиян рассчитывают на прибавку к зарплате в 2024 году

«Работа.ру»: каждый четвертый россиянин ждет повышение зарплаты до конца года

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Depositphotos

Почти каждый четвертый россиянин (23%) рассчитывает на прибавку к зарплате к концу 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Работа.ру».

При этом 44% опрошенных признались, что не ждут от работодателя повышения оклада в текущем году.

Четверть респондентов заявили, что планируют повышать свои доходы за счет процентов со вкладов, еще 8% намерены делать это с помощью инвестиций. 7% опрошенных хотят монетизировать свои увлечения, а 2% — получать дополнительный доход от сдачи недвижимости в аренду.

В среднем россияне хотели бы получать 103 тыс. рублей в месяц. Порогом бедности жители РФ назвали зарплату ниже 43 тыс. рублей. Чтобы прожить достойную жизнь в месяц необходимо получать в среднем 250 тыс. рублей, считают опрошенные. Богатыми, по мнению участников опроса, можно считать людей с ежемесячным доходом более 860 тыс. рублей.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагают самую низкую зарплату в октябре.

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