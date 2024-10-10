Российским авиакомпаниям предрекли рекордные доходы

Совокупная выручка российских авиакомпаний по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 1,8 трлн рублей. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений, пишет РБК со ссылкой на данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По результатам прошлого года доходы отечественных авиаперевозчиков восстановились до уровня доковидного 2019-го и составили 1,4 трлн рублей.

Отечественные авиаперевозчики увеличивают выручку за счет роста перевозок и повышения доходных ставок, пояснил старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Пассажиропоток пока не вернулся до докризисных уровней — в 2023 году он составил 105 млн человек против 128,1 млн человек в 2019-м.

»«Перевозки на уровне 115–120 млн пассажиров в год — это абсолютный предел с учетом того флота, который сейчас есть», — отметил Гущин.

Цены на перелеты в России заметно выросли. С начала года билеты в экономклассе отечественных авиакомпаний подорожали на рекордных 28,4%.

Ранее эксперт оценил, что будет с ценами на авиабилеты в 2025 году.