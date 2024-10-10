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Силуанов заявил о работе над созданием депозитарной системы БРИКС

Минфин России работает над созданием депозитарной системы БРИКС

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Максим Богодвид/РИА Новости

Министерство финансов России работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу RT Arabic.

По словам министра, страны БРИКС обсуждают создание альтернативной финансово-расчетной платежной системы.

Силуанов уточнил, что кроме расчетной платежной инфраструктуры ведется работа над созданием депозитарной системы стран БРИКС — BRICS Clear, основанной на технологии распределенного реестра. Министр отметил, что система учета ценных бумаг БРИКС создается по аналогии с существующими на Западе, но чье использование ограничено для Российской Федерации и ряда других государств.

9 октября в Центре международных исследований Массачусетского технологического института заявили, что экономическая интеграция стран БРИКС может усилиться в 2024 году за счет развития собственной платежной системы и зерновой биржи.

Ранее Куба подала заявку на получение в БРИКС партнерского статуса.

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