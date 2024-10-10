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Вашингтон оставил в силе ограничения на импорт силикомарганца из Китая и с Украины

США оставили ограничения на ввоз китайского и украинского силикомарганца

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Антон Денисов/РИА Новости

Власти США оставили в силе ограничения на импорт силикомарганца из Китая и с Украины. Об этом, ссылаясь на пресс-службу федеральной Комиссии США по международной торговле, сообщает ТАСС.

По мнению Вашингтона, отмена ограничений привела бы к продолжению или возобновлению возникшего в результате демпинга материального ущерба.

Комиссия по международной торговле установила антидемпинговые маржи в отношении всех поставщиков силикомарганца из Китая в размере 150%, с Украины — 163%.

2 октября сообщалось, что министерство торговли Китая направило во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу с просьбой разобраться с «репрессивными мерами», введенными Канадой в отношении китайских товаров.

27 сентября американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что Китай превзошел Соединенные Штаты по производственным мощностям.

Ранее сообщалось, что в США хотят запретить устанавливать программное оборудование из РФ и КНР в автомобилях с подключением интернету.

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