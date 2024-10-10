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ВТБ разрешили исключать доли иностранных инвесторов из уставного капитала

Путин разрешил ВТБ исключать доли иностранных инвесторов из уставного капитала

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин разрешил ВТБ исключать доли инвесторов из недружественных стран из своего уставного капитала. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — говорится в документе.

В сентябре Центробанк России сохранил действующие ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан и иностранцев из дружественных стран. В регуляторе отметили, что россияне и физлица-нерезиденты по-прежнему смогут перевести на зарубежные счета не более $1 млн или эквивалент в другой валюте в течение месяца.

Также ЦБ продлил ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Они затронут переводы со счетов, открытых физическими и юридическими лицами.

Ранее стало известно, зачем иностранцы продолжают инвестировать в российские компании.

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