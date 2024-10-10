ВТБ разрешили исключать доли иностранных инвесторов из уставного капитала

Президент России Владимир Путин разрешил ВТБ исключать доли инвесторов из недружественных стран из своего уставного капитала. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — говорится в документе.

В сентябре Центробанк России сохранил действующие ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан и иностранцев из дружественных стран. В регуляторе отметили, что россияне и физлица-нерезиденты по-прежнему смогут перевести на зарубежные счета не более $1 млн или эквивалент в другой валюте в течение месяца.

Также ЦБ продлил ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Они затронут переводы со счетов, открытых физическими и юридическими лицами.

Ранее стало известно, зачем иностранцы продолжают инвестировать в российские компании.