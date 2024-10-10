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Эксперт заявил о застое на рынке новостроек

Яндекс Недвижимость: цены на новые квартиры в России в сентябре стагнируют

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По итогам сентября средняя цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников России опустилась чуть ниже 166 тыс. рублей, что на 0,2% меньше, чем в прошлом месяце. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Для сравнения, в августе относительно июля новостройки в миллионниках России прибавили к цене в среднем 0,4%, а в июле по сравнению с июнем выросли на 0,5%.

«Рынок первичной недвижимости в городах-миллионниках продолжает стагнировать (стагнация — это застой. — прим. ред.). Вероятно, тренд сохранится и в долгосрочной перспективе мы будем иметь дело именно с этим трендом, и тенденция будет сохраняться до изменения условий ипотечного кредитования. На сегодняшний день мы видим, что застройщики продолжают предлагать покупателям специальные условия на приобретение новостроек», — отметил Белокуров.

Среди них эксперт назвал скидки на выделенный пул квартир, а также возможность приобрести недвижимость с дополнительными опциями, то есть ремонтом, мебелью и техникой, которые входят в ипотечный платеж и тем самым позволяют сэкономить на обустройстве квартиры в будущем. Также девелоперы выводят в продажу лоты по более низкой стоимости, которые ранее «придерживали», уточнил Белокуров. Все эти меры, направленные на удержание покупателей «первички», привели к снижению стоимости квадратного метра в разных типах квартир, сказал эксперт.

Исследование было проведено в октябре.

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