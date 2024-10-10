Россиянам рассказали о выгоде аренды автомобиля

Условный автомобиль по цене 4 млн рублей можно как взять в кредит, так и арендовать. Платежи в обоих случаях составят 60-70 тыс. рублей. В текущих условиях аренда будет более выгодной, сказал «Газете.Ru» сооснователь и генеральный директор Rentag Алексей Буждиганчук.

Он пояснил, что в случае покупки машины в кредит требуется первоначальный взнос, а в случае аренды этого нет.

«Кредитный автомобиль влечет за собой определенные расходы, такие как: регистрация, страховки, техобслуживание. В случае аренды все эти траты уже находятся «внутри» ежемесячных платежей. В случае, если пользователь решил сменить марку или модель авто, если он уезжает в длительную командировку, если обстоятельства его жизни диктуют необходимость отказа от автомобиля, аренда просто прекращается», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что автомобиль, находящийся в собственности, при таком сценарии нужно продавать, и это тоже трата времени и сил.

Буждиганчук отметил, что рынок аренды автомобилей действительно растет в последние годы и еще будет расти — именно по экономическим соображениям.

По данным «Автостата», в августе россияне приобрели 633 пикапа китайской марки JAC (первое место по объему продаж пикапов в РФ).

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