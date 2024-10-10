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В Москве снизилось предложение квартир

«Метриум»: впервые с июня предложение новостроек в Москве сократилось

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

По результатам сентября 2024 года в Москве продавалось 72 290 квартир и апартаментов в 408 проектах (-31% за месяц и +7,5% за год). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что в сентябре предложение жилья в Москве снизилось на 2290 лотов.

«Сокращение экспозиции в сентябре 2024 года относительно августа связано с сезонным всплеском покупательской активности, увеличением числа скидочных программ и выгодных рассрочек. В результате рост экспозиции на рынке новостроек столицы остановился впервые с июня. В то же время в сентябре 2023 года наблюдался ажиотажный спрос, обусловленный поэтапным повышением ключевой ставки. Поэтому в годовом выражении мы фиксируем рост», — пояснил Сырцов.

В массовом сегменте по итогам сентября продавалось 22 120 лотов (-2,8% за месяц), в бизнес-классе — 22 730 (-0,9%), в премиум-классе — 6309 (-2,8%), в элитном сегменте — 1732 лота (+5,2%), а в Новой Москве — 19 860 лотов (-7%).

Исследование было проведено в октябре.

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