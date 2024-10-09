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Власти Белоруссии хотят за счет кредита РФ покрыть части дефицита бюджета

Минфин: часть дефицита бюджета Белоруссии профинансируют за счет кредита РФ

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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Часть дефицита бюджета Белоруссии на 2025 год профинансируют за счет кредита РФ. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов, которого цитирует агентство Белта.

«Практически 1 млрд белорусских рублей (около $0,3 млрд) <…> — это будут внешние привлечения», — отметил министр.

По словам главы ведомства, часть этих средств будет привлечена из России в виде кредита.

Селиверстов добавил, что по параметрам безопасности дефицит не должен превышать 3% ВВП. В проекте на 2025 год заложили около 1,6%.

5 октября стало известно, что в Белоруссии подготовили бюджет на следующий год. Общая сумма бюджета на 2025 год составит $15,43 млрд, при этом прогнозируемый доход оценивается в $14,1 млрд. В 2025 году в белорусском бюджете сохранят социальную направленность расходов, а также инвестиции в региональное развитие. Еще одним важным направлением станет обслуживание государственного долга.

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