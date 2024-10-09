Власти Белоруссии хотят за счет кредита РФ покрыть части дефицита бюджета

Часть дефицита бюджета Белоруссии на 2025 год профинансируют за счет кредита РФ. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов, которого цитирует агентство Белта.

«Практически 1 млрд белорусских рублей (около $0,3 млрд) <…> — это будут внешние привлечения», — отметил министр.

По словам главы ведомства, часть этих средств будет привлечена из России в виде кредита.

Селиверстов добавил, что по параметрам безопасности дефицит не должен превышать 3% ВВП. В проекте на 2025 год заложили около 1,6%.

5 октября стало известно, что в Белоруссии подготовили бюджет на следующий год. Общая сумма бюджета на 2025 год составит $15,43 млрд, при этом прогнозируемый доход оценивается в $14,1 млрд. В 2025 году в белорусском бюджете сохранят социальную направленность расходов, а также инвестиции в региональное развитие. Еще одним важным направлением станет обслуживание государственного долга.

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