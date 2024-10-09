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В мире ждут продолжения энергокризиса

Bloomberg: мировой энергокризис может затянуться из-за отсрочки СПГ-проектов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) сталкивается с задержками в реализации новых проектов, что может продлить глобальный энергетический кризис. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) и исследовательской фирмы Wood Mackenzie.

Несмотря на инвестиции более $200 млрд, ожидаемый профицит СПГ к 2025 году откладывается. МЭА снизило прогноз по росту производства СПГ в 2025 году до 580 млрд кубометров с ранее ожидавшихся 600 млрд.

Wood Mackenzie также сократила оценку дополнительных поставок на 16% по сравнению с расчетами полугодичной давности.

«Задержки сделали ожидаемое падение цен менее выраженным, чем в начале года», — отметил аналитик компании Лукас Шмитт.

Причины задержек включают продленное строительство заводов по сжижению в Техасе и Мексике, а также западные санкции, сдерживающие российский проект «Арктик СПГ 2».

Одновременно растет глобальный спрос на СПГ. Египет в этом году стал чистым импортером из-за проблем с добычей и жаркого лета. По прогнозам McKinsey & Co., к 2030 году потребности в энергии для центров обработки данных, связанных с искусственным интеллектом, составят 5% энергопотребления Европы.

«Мы не видели большого роста предложения СПГ, но спрос на него растет», — заявил глава отдела газа и электроэнергии TotalEnergies Марк Саймонс на прошедшей конференции в Лондоне.

До этого в ЕС рассказали о лазейке для поставок российского газа в Европу.

Ранее в кабмине прокомментировали ситуацию с закупками газа из РФ в Европе.

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